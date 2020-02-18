Банк «Санкт-Петербург» снижает базовые ставки по ипотеке по всем программам

Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает базовые ставки по всей продуктовой линейке на 0,3 п.п. Теперь рефинансирование ипотеки другого банка возможно по ставке 8,7%.

По «Семейной ипотеке» – льготной программе с государственной поддержкой для семей, имеющих «ребёнка-инвалида», возрастом до 18 лет, а также семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился/родится второй и/или последующий ребёнок – новая ставка составит 4,69%.

«Для банка «Санкт-Петербург» доступность ипотеки, в целом, и снижение ипотечных ставок, в частности, – социально важная задача. В развитии направления ипотечного кредитования банк «Санкт-Петербург» стремится создавать и предлагать такие продукты и сервисы, которые не просто отвечают потребностям наших клиентов, но где-то даже предвосхищают их. Мы делаем все возможное для того, чтобы ценовые и неценовые параметры по ипотеке были доступнее нашим заемщикам», – комментирует заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

Сегодня банк «Санкт-Петербург» в рамках развития ипотечного кредитования разрабатывает новые уникальные продукты, в том числе, залоговые счета как замена аккредитивам. На данный момент аналогов этому сервису на рынке нет. Кроме того, банк активно продолжает развитие и совершенствование работы с эскроу-счетами на вторичном рынке – уникальной услуги, которая заменяет эксперт-сейфинг. А также, развиваясь как цифровой диджитальный банк, осенью прошлого года банк «Санкт-Петербург» запустил сервис заказа оценки недвижимости online и продолжает его развитие.

По итогам 2019 года ипотечный портфель банка «Санкт-Петербург» увеличился на 11,2% и к началу 2020 года достиг 63,7 млрд рублей.

Кроме того, в рамках новой акции ипотека на квартиры и апартаменты на первичном рынке недвижимости при первоначальном взносе 20% предоставляется со скидкой 0,7% к базовой ставке. Теперь ипотечный кредит в банке «Санкт-Петербург» можно оформить по ставке от 8,5% годовых (на строящееся жильё). Для того, чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с банком до 1 апреля 2020 года.

Подробнее об ипотеке в банке «Санкт-Петербург» на сайте: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/