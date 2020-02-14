Дню Святого Валентина посвящается: банк «Санкт-Петербург» посчитал траты влюблённых

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал, как меняется покупательская способность россиян накануне Дня всех влюбленных – 14 февраля. Для этого были проанализированы операции по картам банка в течение недели, предшествующей 14 февраля. А сравнение этой статистики с тратами обычной февральской недели и аналогичного периода в феврале 2019 года позволило выявить покупательскую модель влюбленных держателей карт и показало, что праздник 14 февраля становится всё популярнее в нашей стране.

Анализ трат показал, что в предпраздничную неделю оборот по картам банка увеличивается почти на 10% по сравнению с обычной февральской неделей. Эта закономерность прослеживается с 2019 года. А в традиционных для 14 февраля сегментах («магазины подарков и сувениров», «книжные магазины», «кондитерские», «магазины косметики», «флористика») этот рост составляет до 40%.

Траты в феврале в перечисленных выше сегментах растут не только благодаря росту количества операций, но из-за роста среднего чека. Средний чек предпраздничной недели выше среднефевральской на 10%. Но в традиционных для влюблённых категориях этот рост ещё выше. Так, средний чек в «магазинах подарков и сувениров» накануне 14 февраля вырастает на 15% (до 1 100 рублей), в «магазинах косметики» на 20% (до 1 500 рублей), в «книжных магазинах» – на 22% (до 720 рублей), в «кондитерских» – на 12% (до 950 рублей), а в категории «флористика» этот рост ставил 38% (до 1300 рублей).

Траты по картам банка «Санкт-Петербург» накануне и в дни любимых россиянами праздников могут быть не только приятными, но и выгодными и яркими. В рамках программы лояльности по картам «Яркая» и «ЯСчитаю» начисляются бонусы в размере 0,5-5% от всех покупок и до 25% от покупок у партнёров. Бонусы накапливаются, затем ими можно возмещать покупки у партнёров программы лояльности. У программы лояльности «Ярко» широкая партнёрская сеть – порядка 300 участников, выгодность покупок у которых наверняка оценят все влюбленные – это и сети кондитерских, и книжные магазины, и кинотеатры, и театры и многое другое.

Подробнее о картах банка «Санкт-Петербург» на сайте – https://www.bspb.ru/retail/cards/