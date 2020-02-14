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Банк «Санкт-Петербург» предоставил международную банковскую гарантию для поставок железнодорожного оборудования в Республику Узбекистан

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© Фото: Алексей Сухоруков / РИА «Новости»

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Банковская гарантия на сумму более 2,5 млн евро предоставлена для участия в тендерах и на исполнение контрактных обязательств.

Московский филиал банка «Санкт-Петербург» предоставил международную банковскую гарантию компании ООО «ВЛК», которая специализируется на поставках оборудования для железнодорожного транспорта в Республику Узбекистан. Банковская гарантия на сумму более 2,5 млн евро предоставлена для участия в тендерах и на исполнение контрактных обязательств.

ООО «ВЛК» специализируется на поставках продукции железнодорожного направления, которая включает в себя тяговый подвижной состав, запасные части к нему, а также комплектующие. Компания работает по дилерским сертификатам от крупнейших в России профильных заводов. Имеющиеся дилерские сертификаты позволяют ООО «ВЛК» участвовать в тендерах на поставку железнодорожной продукции в Республику Узбекистан.

«Одной из ключевых целей банка «Санкт-Петербург» является поддержка бизнеса на всех стадиях ВЭД: от международных расчетов до финансовых инструментов. Сегодня наш банк предоставляет московским компаниям, которые специализируются в импорте и экспорте, полный спектр транзакционных продуктов и услуг. Наши решения позволяют компаниям снизить риски при ведении международной деятельности, повысить эффективность управления финансовыми потоками, оптимизировать расходы на расчёты по ВЭД. Мы рады, что компания «ВЛК» выбрала банк «Санкт-Петербург» опорным банком для своего бизнеса», – отметил старший вице-президент – член правления, директор московского филиала банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов.

В компании отметили оперативность в решении поставленных задач при высоком качестве предоставляемых услуг. Подробнее об услугах в ВЭД на сайте банка: https://www.bspb.ru/foreign-trade/ 

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