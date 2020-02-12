Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию в 10 млрд рублей Государственной транспортной лизинговой компании

Московский филиал банка «Санкт-Петербург» и крупнейшая лизинговая компания России – ГТЛК – заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашением предусмотрено открытие банком «Санкт-Петербург» Государственной транспортной лизинговой компании кредитной линии в объёме 10 млрд рублей сроком на 35 месяцев. Кредитные средства предоставляются, в частности, для финансирования текущей деятельности на территории Российской Федерации, а также на финансирование международного бизнеса Группы ГТЛК.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории BB от трёх ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 30 сентября 2019 года превысили 628 млрд рублей.

«Мы приветствуем развитие долгосрочных партнёрских отношений между банком «Санкт-Петербург» и ГТЛК – крупнейшей российской лизинговой компанией. Банк готов обеспечивать ГТЛК всеми необходимыми банковскими инструментами и услугами для успешного развития деятельности, направленной на модернизацию транспортной инфраструктуры России», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.