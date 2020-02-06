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Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» обсудил стратегию развития в регионах

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© Фото: Е. Егоров / Ведомости

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Реализовывать свою региональную программу банк начал с Новосибирска, где 24 января был открыт филиал.

5 февраля состоялось первое в 2020 году заседание наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были обсуждены изменения в стратегии развития банка, итоги 2019 и обозначены планы на 2020 год.

В соответствии с обновлённой стратегией банк «Санкт-Петербург» в 2020 году начинает развиваться в мультирегиональном формате. Реализовывать свою региональную программу банк начал с Новосибирска, где 24 января был открыт филиал.

Филиал банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске представляет собой два отделения по адресам: улица Гоголя, дом 9 (с акцентом на работу с физлицами и предпринимателями) и улица Каменская, дом 7 (для корпоративных клиентов). В планах развития банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске – взаимодействие с ведущими компаниями региона, работающими в приоритетных отраслях экономики Новосибирской области, а также представление удобного и комфортного банка для бизнеса и жителей города.

В связи с расширением регионального присутствия наблюдательный совет банка принял решение об открытии в I квартале 2020 года представительства в Ростове-на-Дону. При обсуждении дальнейших планов развития банка в регионах России наиболее перспективными были определены Нижний Новгород и Екатеринбург.

В новых регионах присутствия банк «Санкт-Петербург» готов предложить свои уникальные наработки в кредитовании, проектном финансировании и расчетно-кассовом обслуживании крупного, среднего и малого бизнеса, поддержке городского хозяйства. За 30 лет работы банк стал опорным для Петербурга, поддерживая программы социально-экономического развития города, и крупнейшим банком Северо-Запада России.

Также в рамках заседания наблюдательного совета банк «Санкт-Петербург» подвёл предварительные итоги деятельности за 2019 год по РСБУ. Согласно данным по РСБУ, чистая прибыль банка за 2019 год составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 26,9% по сравнению с 2018 годом. Чистый процентный доход, полученный за 2019 год, составил 23 млрд рублей (+4,1% по сравнению с результатом 2018 года). Чистый комиссионный доход вырос на 26,8% по сравнению с 2018 годом и составил 7 млрд рублей.

Кредитный портфель банка на 1 января 2020 года составил 395,6 млрд рублей (+7,3% по сравнению с 1 января 2019 года). При этом кредиты корпоративным клиентам составили 299,5 млрд рублей (+3,8% по сравнению с 1 января 2019 года). Кредиты физическим лицам составили 96 млрд рублей (+19,6% по сравнению с 1 января 2019 года).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 января 2020 года составил 81,8 млрд рублей (+9,4% по сравнению с 1 января 2019 года). В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 января 2020 года составил 9,7% (при нормативном значении 6,0%), норматив достаточности собственного капитала – 14,8% (при нормативном значении 8,0%).

Банк занимает 14 место по объёму активов и 14 место по объёму депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 января 2020 года в банке обслуживается 2 232 000 физических лиц и 50 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 513 000; количество банкоматов – 813 ед. Количество пользователей интернет-банка превысило 1 297 000 человек.

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