Банк «Санкт-Петербург» поддержит одну из крупнейших генподрядных организаций Московского региона

Филиал банка «Санкт-Петербург» в Москве открыл гарантийный лимит Акционерному обществу «Монолитное Строительное Управление-1» (АО «МСУ-1») – крупнейшей генподрядной организации, управляющей крупными государственными строительными проектами в Московском регионе с 1999 года. Лимит на сумму 1 млрд рублей открыт для участия в тендерах и на исполнение контрактных обязательств.

АО «МСУ-1» более 20 лет специализируется на следующих направлениях московского стройкомплекса: возведение и оснащение «под ключ» жилых комплексов и микрорайонов, объектов социального, медицинского и образовательного назначения, коммерческой недвижимости; строительство инженерных коммуникаций, дорог, эстакад, мостов и путепроводов; строительство объектов энергетики; рекультивация полигонов ТБО.

Общая стоимость выполненных работ за период 2015-2019 составляет 135 млрд рублей. За годы своей деятельности «МСУ-1» осуществило ряд крупных государственных заказов, по некоторым из них работы продолжаются в настоящее время. Портфель проектов по государственному заказу на сегодня оценивается на сумму более 40 млрд рублей.

Штат «МСУ-1» насчитывает более 9700 квалифицированных сотрудников, в том числе 1800 инженерно-технических работников. Руководят проектами признанные эксперты в области строительства с высоким уровнем образования, подготовки и значительным управленческим опытом. Собственная производственная база и парк высокотехнологичной спецтехники (более 350 единиц) позволяет АО «МСУ-1» качественно реализовывать самые сложные проекты в строго обозначенные сроки.

«Компания АО «МСУ-1» дорожит репутацией надёжного и ответственного бизнес-партнёра и осуществляет непрерывный контроль за качеством оказываемых услуг. Вот уже 20 лет мы создаем комфортную инфраструктуру в Москве и области. Мы рады, что нашим партнером стал банк «Санкт-Петербург», для которого репутация и надёжность – важная цель всей деятельности», – комментирует первый вице-президент по финансам и экономике АО «МСУ-1» Татьяна Панина.

«Мы рады, что наше сотрудничество с АО «МСУ-1» даст возможность компании работать с высокой эффективностью, позволит динамично развиваться в будущем, оставаясь одним из лидеров отрасли», – отметил старший вице-президент – член правления, директор московского филиала анка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов.

Согласно обновленной стратегии банк «Санкт-Петербург» активно развивает бизнес в Москве, предлагая московским компаниям полный спектр услуг классического универсального банка.