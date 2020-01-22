В 2019 году банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 27%, заработав 6.6 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвёл предварительные итоги деятельности за 2019 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

По итогам учёта событий после отчётной даты (СПОД) данные показатели могут быть скорректированы. Данные на 1 января 2019 года учитывают СПОД; данные на 1 января 2020 года – не учитывают. Ключевые показатели за 2019 год:

- Чистая прибыль составила 6.6 млрд рублей (+26.9% по сравнению с результатом 2018 года).

- Чистый процентный доход составил 23.0 млрд рублей (+4.1% по сравнению с результатом 2018 года).

- Чистый комиссионный доход составил 7.0 млрд рублей (+26.8% по сравнению с результатом 2018 года).

- Кредиты физическим лицам выросли за 2019 год на 19.6% и составили 96.0 млрд рублей.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает 14 место по объёму активов и 14 место по объёму депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 января 2020 года в банке обслуживается 2 232 000 физических лиц и 50 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 513 000; количество банкоматов – 813 ед. Количество пользователей интернет-банка превысило 1 297 000 человек.

Обзор финансовых результатов за 2019 год

Чистый процентный доход, полученный за 2019 год, составил 23.0 млрд рублей (+4.1% по сравнению с результатом 2018 года). Чистый комиссионный доход вырос на 26.8% по сравнению с 2018 годом и составил 7.0 млрд рублей. Чистый убыток от операций на финансовых рынках за 2019 год составил 559 млн рублей (по сравнению с доходом в 3.8 млрд рублей за 2018 год). Выручка составила 30.7 млрд рублей, уменьшившись на 5.2% по сравнению с 2018 годом.

Операционные расходы за 2019 год составили 14.2 млрд рублей (-10.0% по сравнению с 2018 годом).

Чистая прибыль за 2019 года составила 6.6 млрд рублей, увеличившись на 26.9% по сравнению с 2018 годом.

Активы. По итогам 2019 года активы банка составили 667.1 млрд рублей (+2.4% по сравнению с 1 января 2019 года, +2.5% по сравнению с 1 октября 2019 года).

Обязательства. На 1 января 2020 года объём привлеченных средств клиентов с учётом выпущенных долговых бумаг составил 415.9 млрд рублей (+0.7% по сравнению с 1 января 2019 года, +0.2% по сравнению с 1 октября 2019 года); средства юридических лиц составили 169.4 млрд рублей (+1.6% по сравнению с 1 января 2019 года, -3.5% по сравнению с 1 октября 2019 года); средства физических лиц составили 246.4 млрд рублей (+0.1% по сравнению с 1 января 2019 года, +2.9% по сравнению с 1 октября 2019 года).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 января 2020 года составил 81.8 млрд рублей (+9.4% по сравнению с 1 января 2019 года, +3.2% по сравнению с 1 октября 2019 года). В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 января 2020 года составил 9.7% (при нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 14.8% (при нормативном значении 8.0%).

Кредитный портфель. На 1 января 2020 года кредитный портфель составил 395.6 млрд рублей (+7.3% по сравнению с 1 января 2019 года, +2.7% по сравнению с 1 октября 2019 года). Кредиты корпоративным клиентам составили 299.5 млрд рублей (+3.8% по сравнению с 1 января 2019 года, +3.0% по сравнению с 1 октября 2019 года). Кредиты физическим лицам составили 96.0 млрд рублей (+19.6% по сравнению с 1 января 2019 года, +1.5% по сравнению с 1 октября 2019 года). По состоянию на 1 января 2020 года, уровень просроченной задолженности составил 5.4%.