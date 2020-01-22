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Банк «Санкт-Петербург» и комитет по экономической политике и стратегическому планированию заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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Сотрудничество направлено на создание на территории Петербурга объектов социальной инфраструктуры – детских садов, школ и поликлиник.

Первый заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок и председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко подписали соглашение о взаможействию и сотрудничеству в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Петербурга. Соглашение подписано в рамках реализации плана мероприятий по развитию объектов социальной инфраструктуры в области образования и здравоохранения, утвержденного губернатором Петербурга Александром Бегловым 18 декабря 2019 года.

Сотрудничество направлено на обеспечение взаимного эффективного взаимодействия сторон в целях оказания комплексной поддержки созданию на территории Петербурга объектов социальной инфраструктуры – детских садов, школ и поликлиник. Комитет планирует после соответствующей экспертизы направлять в банк для рассмотения проекты, которые могут быть реализованы в рамках проектного финансирования. Банк «Санкт-Петербург» будет осуществлять подготовку и направление в комитет предложений об инструментах, механизмах и условиях проектного финансирования, направлять в комитет запросы о предоставлении информации об обязательствах по строительству объектов социальной инфраструктуры и о наличии потребности в создании данных объектов в Петербурге.

«Сокращение дефицита объектов социальной инфраструктуры – первоочередная задача, поставленная губернатором Петербурга. Нами подготовлен план мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, который предусматривает комплекс различных мероприятий по сокращению дефицита. В частности, для создания объектов не входящих в адресную инвестиционную программу мы будем способствовать привлечению банков, их диалогу с застройщиками. С учётом ввода нового жилья до 2024 года в Петербурге необходимо ввести в эксплуатацию более 300 детских садов, школ и поликлиник. Такой объём ввода требует консолидированной и эффективной совместной работы города, застройщиков и банковского сектора», – отметил председатель КЭПиСП Валерий Москаленко на подписании.

Первый заместитель председателя правлени банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок: «В нашем городе стремительно растут всё новые жилые кварталы, во многом этому способствует активное кредитование банками крупнейших строительных компаний региона, а также рост ипотечного кредитования. Но при этом существует острая проблема, связанная со слабым развитием социальной инфраструктуры районов новой застройки. Банк «Санкт-петербург», как городской банк, готов внести свой вклад в решение этой задачи».

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