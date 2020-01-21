  • 22 Январь 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 20:23 62.0103  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 20:23 68.7306  
Нефть($) 22.01.2020 63.20 2.02
Нефть(p) 22.01.2020 3920.39 +141.45

Банк «Санкт-Петербург» и Группа компаний «Автомир» заключили соглашение о сотрудничестве

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В дилерском портфеле ГК «Автомир» – 20 автомобильных брендов. Компания объединяет 43 автосалона.

Филиал банка «Санкт-Петербург» в Москве и один из крупнейших игроков на российском авторынке Группа компаний «Автомир» заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашением предусмотрено открытие банком «Санкт-Петербург» кредитной линии ГК «Автомир» в объёме 2 млрд рублей и сроком на 2 года на пополнение оборотных средств для финансирования сети дилерских центров в городах РФ.

Также в рамках данного сотрудничества банка с ГК «Автомир» достигнуты договоренности о совместном развитии направлений розничного лизинга и автокредитования. В частности, уже в I квартале 2020 года банк «Санкт-Петербург» планирует расширить программу автокредитования в автосалонах «Автомир».

Группа компаний «Автомир» – один из самых крупных игроков на российском авторынке. В её дилерском портфеле – 20 автомобильных брендов: Audi, Infiniti, Nissan, Mazda, Toyota, Volkswagen, Škoda, Hyundai, KIA, Suzuki, Ford, Mitsubishi, Peugeot, Datsun, Renault, Citroën, Lada, Haval, Geely, Шевроле Нива. Компания объединяет 43 автосалона: 16 – в Москве, 24 – в регионах (Петербург, Брянск, Воронеж, Самара, Ярославль, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск, Сургут, Новокузнецк, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород) и 3 – в Казахстане (Астана, Караганда и Алматы). Штат компании составляет более 6 000 человек.

«Мы ценим огромный опыт и профессионализм команды банка «Санкт-Петербург». Сотрудничество с одним из ведущих российских банков послужит залогом успешного развития нашего бизнеса», – комментирует заместитель финансового директора ГК «Автомир» Юлия Яровенко.

«Мы рады стать партнёром Группы компаний «Автомир» – одного из лидеров авторынка России. Уверены в дальнейшем успешном взаимодействии с Группой в сфере автокредитования и лизинга. И надеемся, что наше успешное и плодотворное сотрудничество позволит компании выйти на новый этап развития и укрепить свои позиции на рынке», – отметил советник председателя правления банка «Санкт-Петербург» Олег Барабанов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.01.20
    Как правильно выбирать косметологическую клинику?
    22.01.20
    Ремонт отопителей: типовые неполадки климатического оборудования
    22.01.20
    Выгодные ставки АПЛ на сайте БК 1хБет Узбекистан
    20.01.20
    Волейбол лайв вместе с 1xstavka
    14.01.20
    Продажа палубной доски из лиственницы по ценам от производителя
    27.12.19
    В каких случаях следует прибегнуть к автоэкспертизе?
    26.12.19
    Где купить бриллианты?
    25.12.19
    Недорогие шкафы от производителя в СПб

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram