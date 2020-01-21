Банк «Санкт-Петербург» и Группа компаний «Автомир» заключили соглашение о сотрудничестве

Филиал банка «Санкт-Петербург» в Москве и один из крупнейших игроков на российском авторынке Группа компаний «Автомир» заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашением предусмотрено открытие банком «Санкт-Петербург» кредитной линии ГК «Автомир» в объёме 2 млрд рублей и сроком на 2 года на пополнение оборотных средств для финансирования сети дилерских центров в городах РФ.

Также в рамках данного сотрудничества банка с ГК «Автомир» достигнуты договоренности о совместном развитии направлений розничного лизинга и автокредитования. В частности, уже в I квартале 2020 года банк «Санкт-Петербург» планирует расширить программу автокредитования в автосалонах «Автомир».

Группа компаний «Автомир» – один из самых крупных игроков на российском авторынке. В её дилерском портфеле – 20 автомобильных брендов: Audi, Infiniti, Nissan, Mazda, Toyota, Volkswagen, Škoda, Hyundai, KIA, Suzuki, Ford, Mitsubishi, Peugeot, Datsun, Renault, Citroën, Lada, Haval, Geely, Шевроле Нива. Компания объединяет 43 автосалона: 16 – в Москве, 24 – в регионах (Петербург, Брянск, Воронеж, Самара, Ярославль, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск, Сургут, Новокузнецк, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород) и 3 – в Казахстане (Астана, Караганда и Алматы). Штат компании составляет более 6 000 человек.

«Мы ценим огромный опыт и профессионализм команды банка «Санкт-Петербург». Сотрудничество с одним из ведущих российских банков послужит залогом успешного развития нашего бизнеса», – комментирует заместитель финансового директора ГК «Автомир» Юлия Яровенко.

«Мы рады стать партнёром Группы компаний «Автомир» – одного из лидеров авторынка России. Уверены в дальнейшем успешном взаимодействии с Группой в сфере автокредитования и лизинга. И надеемся, что наше успешное и плодотворное сотрудничество позволит компании выйти на новый этап развития и укрепить свои позиции на рынке», – отметил советник председателя правления банка «Санкт-Петербург» Олег Барабанов.