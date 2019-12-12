Банк «Санкт-Петербург» расширяет линейку тарифов расчётно-кассового обслуживания для корпоративных клиентов

Банк «Санкт-Петербург» обновил свою линейку РКО. В обновлённой линейке представлен новый пакет «Деловой. Лайт». Он создан для легкого старта нового и небольшого бизнеса без привязки к конкретному виду отрасли.

В пакет собран минимальный, но самый необходимый перечень услуг для недавно открывшегося бизнеса – бесплатное открытие счета, низкая стоимость обслуживания (490 рублей за 1 месяц, 1 323 рубдей за 3 месяца с учётом 10% скидки), бесплатные лимиты на 3 внешних перевода в месяц и неограниченное количество платежей внутри банка как в адрес юридических, так и физических лиц.

Сегодня банк «Санкт-Петербург» предлагает корпоративным клиентам сбалансированную и продуманную линейку расчётно-кассового обслуживания, куда входит четыре пакетных предложения, каждое из которых ориентировано на основные потребности бизнеса в зависимости от его стратегии.

Помимо нового пакета «Деловой. Лайт», линейка представлена пакетом услуг «Деловой. Оптимум», который подойдёт для организации с небольшими оборотами. А также пакет «Деловой. Стандарт» – для набирающей обороты компании. Если бизнес организации связан с внешнеэкономической деятельностью, ей будет предложен пакет услуг «Деловой. Комплекс».

Пакеты услуг РКО востребованы корпоративными клиентами и значительно упрощают для клиентов выбор условий обслуживания и оплату комплекса основных услуг банка.

Ознакомиться с набором услуг, их стоимостью и зарезервировать счёт можно на сайте банка: https://www.bspb.ru/business/settlement-service/