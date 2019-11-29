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960 сотрудников банка «Санкт-Петербург» прошли обучение в Диджитал-академии

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© Фото: pixabay.com

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Это система программ обучения, которые обеспечивают сотрудников банка компетенциями, инструментами работы в области цифрового бизнеса.

В конце 2018 года в рамках стратегии по цифровизации банк «Санкт-Петербург» создал новую систему обучения «Диджитал-академия». За прошедший год обучение по программам системы прошло 960 сотрудников банка.

Сегодня Диджитал-академия – уникальный для финансового рынка проект. Это система программ обучения, которые обеспечивают сотрудников банка компетенциями, инструментами работы в области цифрового бизнеса. На сегодняшний день в систему академии входит 21 программа по четырем направлениям: организация труда, аналитика, новые экспертные знания, soft skills. Разработаны и внедрены программы обучения по бизнес- и системному анализу, интернет-маркетингу и веб-аналитике.

Совместно со стратегическим партнером банка, одним из ведущих научно-исследовательских вузов России Университетом ИТМО организован курс «Предиктивная аналитика больших данных для поддержки принятия решений в финансовой сфере», в рамках которого прошли обучение, сдали экзамены и получили удостоверения о повышении квалификации 50 сотрудников банка. 

Программы Диджитал-академиии охватывают все направления и уровни банковской деятельности. Руководство банка также постоянно проходит обучение и тренинги в рамках Академии. Программы для топ-менеджмента основаны на изучении опыта различных компаний, успешных и неуспешных практик, моделей и подходов построения бизнеса, цифровой стратегии.

Диджитал-академия не только проводит обучение специалистов по конкретным направлениям, но и создает единое информационное поле для всех сотрудников банка. В 2019 году прошло несколько лекций ярких звёзд рынка цифровых знаний. Например, профессор маркетинга, лауреат стипендии Джозефа Г. Рисмана (Joseph G. Riesman), сотрудник ИНСЕАД и бизнес-школы САИЛ Оксфордского университета Яков Барт рассказал о стратегическом маркетинге и big-дата, кандидат технических наук, преподаватель ВШЭ Александр Брейман – о современных подходах в работе с данными, а известный консультант и спикер Игорь Манн – о трендах и новых инструментах маркетинга. Кроме того, за год прошёл ряд воркшопов под общим названием #TechDay, где сотрудники, глубоко погруженные в процесс цифровизации бизнеса, поделились знаниями в своих областях с коллегами.

«Цифровизация бизнеса – стратегический приоритет, для успешной реализации которого необходима высочайшая компетентность персонала. Поэтому мы создали и развиваем инновационный образовательный проект «Диджитал-академия», – говорит заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. – Программы академии основаны на трех базовых принципах: мы выбираем лучших спикеров и экспертов в своём направлении; мы берём горячие, хитовые для рынка темы; мы чётко привязываем обучение к задаче, которую решает бизнес в момент времени или должен решить в ближайшем будущем».

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