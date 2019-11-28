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Лизинговая компания X-Leasing при поддержке банка «Санкт-Петербург» передала в лизинг 500 автомобилей Nissan Qashqai ведущему каршеринговому сервису YouDrivе

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© Фото: pixabay.com

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Сегодня этот автомобиль – пионер в сегменте компактных кроссоверов, входит в топ-25 самых продаваемых моделей на российском рынке.

Лизинговая компания X-Leasing при поддержке банка «Санкт-Петербург» осуществила сделку по передаче в лизинг 500 автомобилей Nissan Qashqai одному из крупнейших каршеринговых сервисов России – компании YouDrivе.

«Реализуя подтвердившую свою эффективность стратегию создания лучшего частного банка для российского бизнеса, банк «Санкт-Петербург» открывает для себя точки роста в новых направлениях деятельности. Лизинговые проекты, реализуемые при участии банка, зарекомендовали себя как удобный и эффективный инструмент для решения задач как крупного, так и среднего и малого бизнеса», – прокомментировал заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

ООО «ИКС-Лизинг» – универсальная лизинговая компания, основанная в 2018 году в Петербурге. По итогам 9 месяцев 2019 года занимает 77 место в рэнкинге лизинговых компаний РФ по объёму нового бизнеса. Специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей, автобусов, легкой коммерческой и специальной техники. Офисы компании открыты в Москве и Петербурге.

«Сегодня в портфеле компании десятки реализованных проектов по лизингу автомобилей для потребностей предприятий различных отраслей. Мы последовательно развиваем компетенции и расширяем круг партнёров, что позволяет обеспечить высокий уровень услуг для наших клиентов», – отметил генеральный директор Х-Leasing Дмитрий Тимофеев.

Борис Голиков, генеральный директор YouDrive: «Совместно с партнёрами мы делаем первый шаг на пути к масштабному расширению автопарка. Наша главная задача – сократить расстояние до ближайшего авто для наших клиентов. При этом мы также будем использовать наши данные по эксплуатации автопарка, чтобы автомобили не простаивали, а использовались максимально эффективно».

YouDrive – платформа транспортных услуг, включающая в себя каршеринг YouDrive, шеринг такси YouDrive Business, а также маркетплейс YouDrive Pool, который позволяет запустить свой каршеринг. Собственный парк каршеринга насчитывает около 2000 автомобилей, среди которых Nissan Qashqai, Nissan X-trail, Mercedes А-класс, smart, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper и даже электромобили BMW i3. Сервис работает в Москве, Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Совместно с автомобилями YouDrive Pool клиентам приложения YouDrive доступно более 3300 автомобилей.

Компании YouDrive переданы автомобили Nissan Qashqai. Сегодня этот автомобиль – пионер в сегменте компактных кроссоверов, входит в топ-25 самых продаваемых моделей на российском рынке. В 2019 году выпущена обновлённая версия модели с дополнительными улучшениями в части управляемости, безопасности и адаптации к российским условиям.

Компания Nissan работает в России с 2004 года. По итогам 2018 года Nissan Group в России реализовала 106 138 автомобилей марок Nissan, Infiniti и Datsun, общая доля рынка составляет 5,9%. Сегодня Россия является одной из немногих стран в мире, где представлены все три бренда компании.

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