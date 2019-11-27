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Прибыль банка «Санкт-Петербург» по итогам 9 месяцев 2019 года по МСФО составила 5,5 млрд рублей

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 октября 2019 года банк занимает 14 место по объёму активов и 14 место по объёму депозитов населения среди российских банков.

Банк «Санкт-Петербург» подвёл итоги работы за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Ключевые показатели, согласно данным Консолидированной отчетности по МСФО:

– Выручка основного бизнеса за 9 месяцев 2019 года составила 22.5 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2018 года на 12.3%, в том числе 7.7 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+9.3% по сравнению с 3 кварталом 2018 года).

– Чистый процентный доход за 9 месяцев 2019 года составил 16.9 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2018 года на 6.9%, в том числе 5.9 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+6.1% по сравнению с 3 кварталом 2018 года).

– Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2019 года составил 5.2 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2018 года на 23.3%, в том числе 1.9 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+27.6% по сравнению с 3 кварталом 2018 года).

– Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 15.7% и составил 97.6 млрд рублей (+3.9% за 3 квартал 2019 года).

Комментарии Александра Савельева, председателя правления банка: «Банк демонстрирует стабильные результаты – в третьем квартале мы получили прибыль 2 млрд рублей, повторив достижение предыдущего квартала. Первых видимых результатов банк добился в реализации обновлённой стратегии – за квартал прирост корпоративного кредитного портфеля составил 8%. Мы видим перспективы дальнейшего наращивания темпов роста бизнеса, в том числе в Москве, что приближает нас к достижению целей стратегии».

Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 октября 2019 года банк занимает 14 место по объёму активов и 14 место по объёму депозитов населения среди российских банков. Сегодня в банке обслуживается 2 215 000 физических лиц и 50 000 компаний. По состоянию на 1 октября 2019 года, количество банковских карт, эмитированных банком, превысило 1 440 000; количество пользователей интернет-банка составило 1 250 000 человек.

В октябре 2019 года банк завершил процедуру обратного выкупа и приобрёл 12 млн акций по цене 53.5 рублей за одну акцию. По результатам выкупа совокупный объём казначейских акций банка составил 24 млн акций (4.8% от обыкновенных акций). Банк подтверждает своё намерение осуществлять погашение выкупленных акций.

В ноябре 2019 года наблюдательный совет банка принял решение об открытии филиала «Невский» в Новосибирске. С 2016 года в Новосибирске действовало представительство банка, ориентировавшееся на привлечение крупных корпоративных клиентов Сибири и Дальнего Востока. Открытие филиала позволит расширить фокус на новые сегменты, включая малый и средний бизнес и жителей региона, и активно развиваться как универсальный банк.

Обзор финансовых результатов за 9 месяцев 2019 года

 

Чистый процентный доход составил 16.9 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года (+6.9% по сравнению с 9 месяцами 2018 года) и 5.9 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+6.1% по сравнению с 3 кварталом 2018 года). По сравнению с 9 месяцами 2018 года, объём процентных доходов увеличился на 8.2%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов – 72.9%. Процентные расходы увеличились на 7.6%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов увеличились на 19.9% (41.2% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов увеличились на 8.6% (20.9% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3.7% за 9 месяцев 2019 года и 3.9% за 3 квартал 2019 года (3.7% за 9 месяцев 2018 года; 3.8% за 3 квартал 2018 года).

Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2019 года составил 5.2 млрд рублей, что выше результата 9 месяцев 2018 года на 23.3% и 1.9 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+27.6 по сравнению с 3 кварталом 2018 года). По сравнению с 9 месяцами 2018 года, прирост доходов от проведения расчётов с пластиковыми картами составил 12.5% (39.9% комиссионных доходов), прирост доходов от расчётно-кассового обслуживания – 10.9% (40.3% комиссионных доходов).

Убыток от операций на финансовых рынках за 9 месяцев 2019 года составил 0.6 млрд рублей.

Выручка составила 22.3 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года (-3.9% по сравнению с 9 месяцами 2018 года) и 7.5 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (-2.7% по сравнению со 3 кварталом 2018 года).

Отношение издержек к доходам за 9 месяцев 2019 года составило 46.1% (42.2% за 9 месяцев 2018 года) и 44.1% за 3 квартал 2019 года (40.3% за 3 квартал 2018 года). Операционные расходы банка за 9 месяцев 2019 года составили 10.3 млрд рублей (+4.9% по сравнению с 9 месяцами 2018 года) и 3.3 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+6.4% по сравнению со 3 кварталом 2018 года).

Чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года составила 5.5 млрд рублей (-15.0% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2018 года). Чистая прибыль за 3 квартал 2019 года составила 2.0 млрд рублей (-2.5% по сравнению с 3 кварталом 2018 года). Рентабельность капитала (ROАE) составила 9.5% за 9 месяцев 2019 года (11.9% за 9 месяцев 2018 года) и 10.4% за 3 квартал 2019 года (11.3% за 3 квартал 2018 года).

Активы по итогам 9 месяцев 2019 года составили 655.9 млрд рублей (-2.6% по сравнению с 1 января 2019 года; -0.2% по сравнению с 1 июля 2019 года).

Средства клиентов составили 417.0 млрд рублей (+0.5% по сравнению с 1 января 2019 года; +4.3% по сравнению с 1 июля 2019 года). За 9 месяцев 2019 года объем текущих и расчетных счетов клиентов вырос на 19.4%, объем срочных депозитов снизился на 7.8%. На 1 октября 2019 года 58.1% средств клиентов составили средства физических лиц, 41.9% – средства корпоративных клиентов.

Капитал. На 1 октября 2019 года собственные средства банка составили 78.8 млрд рублей (+4.2% по сравнению с 1 января 2019 года; +2.7% по сравнению с 1 июля 2019 года). Капитал банка составил 95.1 млрд рублей (+3.5% по сравнению с 1 января 2019 года; +2.6% по сравнению с 1 июля 2019 года). По состоянию на 1 октября 2019 года достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 14.6%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 10.0%.

На 1 октября 2019 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 390.8 млрд рублей (+4.1% по сравнению с 1 января 2019 года; +6.9% по сравнению с 1 июля 2019 года). 73.8% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 26.2% – кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 1.1% и составил 288.5 млрд рублей, (+8.2% за 3 квартал 2019 года). Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 15.7% и составил 97.6 млрд рублей (+3.9% за 3 квартал 2019 года), в т.ч. ипотечные кредиты за 9 месяцев 2019 года выросли на 11.6%, потребительские кредиты выросли на 23.7%, кредиты на приобретение автомобилей выросли на 37.7% (за 3 квартал 2019 года прирост составил 1.6%, 8.8% и 11.4% соответственно).

Качество кредитного портфеля. На 1 октября 2019 года доля проблемной задолженности составила 10.7% (10.8% на 1 января 2019 года, 10.4% на 1 июля 2019). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 9.2% (9.7% на 1 января 2019 года, 9.9% на 1 июля 2019 года). За 9 месяцев 2019 года отчисления в резервы составили 4.9 млрд рублей (1.7 млрд рублей за 3 квартал 2019 года). Объём списаний за 9 месяцев 2019 года составил 6.4 млрд рублей (2.3 млрд рублей за 3 квартал 2019 года).

Финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2019 года можно найти на сайте: https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/IFRS/

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