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Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» обсудил кадровые изменения в правлении

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© Фото: Ведомости

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После прохождения необходимой процедуры согласования с ЦБ РФ Кирилл Кузнецов будет назначен членом правления банка.

20 ноября 2019 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были обсуждены кадровые изменения в правлении банка. Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» принял решение направить документы в Банк России на согласование старшего вице-президента – управляющего московским филиалом банка Кирилла Кузнецова в должности члена правления банка.

Данное кадровое решение принято с соответствии с обновленной стратегией банка «Санкт-Петербург», в рамках которой банк активно развивает бизнес в Москве, предлагая московским компаниям и физическим лицам полный спектр услуг классического финансового учреждения.

Банк переходит от привычного формата бизнеса в Москве, сфокусированного на крупном корпоративном сегменте, и активно предлагает услуги как юридическим, так и физическим лицам. На сегодняшний день в московском филиале сформирована команда профессионалов, выделены четыре блока для развития: крупный, средний, малый и розничный бизнес. Среди первых итогов новой московской команды – рост комиссионного дохода на 90% и повышение рентабельности до 16%.

«Мы рады приветствовать Кирилла Кузнецова в качестве члена правления банка «Санкт-Петербург». За время работы в банке Кирилл проявил себя как профессионал своего дела. Уверен, что его глубокие практические знания в банковском корпоративном бизнесе, помогут расширить и укрепить бизнес банка в его якорном сегменте в московском регионе», – прокомментировал назначение председатель правления банка «Санкт-Петербруг» Александр Савельев.

Кирилл Кузнецов имеет огромный опыт работы с представителями среднего и малого бизнеса. С 2011 по 2018 год он курировал средний и региональный корпоративный бизнес в АО «Альфа-банк». 
Окончил в 2002 году экономический факультет Алтайского государственного университета, в 2017 году – INSEAD по программе Аlfa-Bank Top management program.

После прохождения необходимой процедуры согласования с ЦБ РФ Кирилл Кузнецов будет назначен членом правления банка «Санкт-Петербург».

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