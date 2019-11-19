Банк «Санкт-Петербург» поддержит одного из крупнейших российских обувных ритейлеров и производителей обуви

Банк «Санкт-Петербург» предоставил кредит одному из крупнейших российских обувных ритейлеров и производителей обуви – Группе ZENDEN. Кредит предоставлен в размере 500 млн рублей сроком на 3 года на пополнение оборотного капитала в целях развития сети розничных магазинов. Сегодня розничная сеть ZENDEN представляет собой более 400 магазинов под брендами ZENDEN, Thomas Munz и Mascotte, Группа занимает 2 место по объему продаж обуви в РФ среди отечественных обувных сетей.

ZENDEN Group – российский диверсифицированный многопрофильный холдинг федерального масштаба, базирующийся в Москве. Под управлением компании находится розничная сеть, современные торговые центры, обувные производства, зарубежные представительства и ряд социальных проектов. В 2016 году портфель брендов компании был усилен известными обувными марками Thomas Munz и Mascotte, которым доверяют более трех миллионов потребителей в России.

«Мы рады, что наше сотрудничество с ZENDEN даст возможность Группе и далее расширять свою сеть, работать с высокой эффективностью, позволит динамично развиваться в будущем, оставаясь одним из лидеров отрасли», – отметил старший вице-президент, управляющий Московским филиалом банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов.

Согласно обновленной стратегии банк «Санкт-Петербург» активно развивает бизнес в Москве, предлагая московским компаниям полный спектр услуг классического универсального банка.

«Главная цель компании – создание и предложение доступной обуви для российского потребителя и повышение качества жизни людей в городах присутствия ZENDEN Group. В синергии с нашим финансовым партнёром – банком «Санкт-Петербург» – мы стали на шаг ближе к нашей цели», – комментирует финансовый директор ZENDEN Group Павел Чальцев.