Банк «Санкт-Петербург» и Российский экспортный центр подписали соглашение о поддержке российского экспорта

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и банк «Санкт-Петербург» в рамках проходящего в Москве Международного экспортного форума «Сделано в России» заключили соглашение о сотрудничестве в целях создания благоприятных условий для развития экспортной деятельности организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Соглашение подписали Алексей Кожевников, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр», и Вячеслав Ермолин, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург». Среди задач подписанного соглашения – представление бизнесу Северо-Западного региона инструментов государственной поддержки во внешнеэкономической деятельности.

Так, банк «Санкт-Петербург», будучи старейшим уполномоченным банком АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), примет участие в формировании условий для продвижения экспорта продукции российских компаний. Соглашением предусмотрены создание и совместная реализация банком и РЭЦ акселерационных программ, направленных на развитие экспортного потенциала российских организаций. Со стороны банка «Санкт-Петербург» и Российского экспортного центра сформированы рабочие группы для максимально эффективной настройки взаимодействия и разрешения организационных вопросов для обеспечения скорейшего старта акселерационных программ для экспортеров Северо-Западного региона на основании результатов аналитической работы по определению целевой аудитории компаний-участников и потенциальных участников ВЭД, тематического фокуса и форматов проведения обучающих и презентационных мероприятий.

«Мы уверены, что соглашение с РЭЦ позволит поддержать несырьевой неэнергетический экспорт в различных отраслях, укрепить позиции российских компаний на международных рынках. У банка «Санкт-Петербург» за годы работы в сфере ВЭД накопилась уникальная экспертиза в части поддержки экспертно-ориентированных компаний от крупного до малого бизнеса. И мы готовы поделиться этими навыками с участниками акселерационных программ», – отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

«Банк «Санкт-Петербург» – крупнейший частный банк Северо-Западного региона и безусловный лидер в Петербурге и Калининграде для компаний, которые ведут экспортную деятельность. Благодаря подписанному сегодня соглашению и давнему партнерству с банком РЭЦ планирует усилить свои позиции на Северо-Западе России, предоставляя предпринимателям региона весь спектр мер господдержки в сфере ВЭД», – прокомментировал Алексей Кожевников, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр».

Соглашение было подписано на полях Международного экспортного форума «Сделано в России». Форум проводится ежегодно Группой компаний Российского экспортного центра при поддержке правительства РФ. Сегодня Форум – это ключевая международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений, которые будут способствовать наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж. Участниками форума являются руководители компаний крупного, среднего и малого бизнеса, банки, органы власти. Тема 2019 года – ход реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Среди заявленных тем – вопросы промышленного экспорта, логистика международной торговли, экспорта продукции агропромышленного комплекса и услуг и пр.