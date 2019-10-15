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За 9 месяцев 2019 года банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 14.4%

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© Фото: Ivan Malimenkov / pikabu.ru

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Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает 15 место по объёму активов и 15 место по объёму депозитов населения среди российских банков.

Банк «Санкт-Петербург» подвёл предварительные итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

Ключевые показатели за 9 месяцев 2019 года:

– чистая прибыль составила 3.6 млрд рублей (+14.4% по сравнению с результатом 9 месяцев 2018 года);

– чистый процентный доход составил 16.3 млрд рублей (+2.8% по сравнению с результатом 9 месяцев 2018 года);

– чистый комиссионный доход составил 4.9 млрд рублей (+24.0% по сравнению с результатом 9 месяцев 2018 года);

– кредиты физическим лицам выросли за 9 месяцев 2019 года на 17.8% и составили 94.7 млрд рублей.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает 15 место по объёму активов и 15 место по объёму депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 октября 2019 года в банке обслуживается 2 215 000 физических лиц и 50 000 компаний. Количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 442 000; количество банкоматов – 808 ед. Количество пользователей интернет-банка превысило 1 240 000 человек.

Обзор финансовых результатов за 9 месяцев 2019 года

 

Чистый процентный доход, полученный за 9 месяцев 2019 года, составил 16.3 млрд рублей (+2.8% по сравнению с результатом 9 месяцев 2018 года). Чистый комиссионный доход вырос на 24.0% по сравнению с 9 месяцами 2018 года и составил 4.9 млрд рублей. Чистый убыток от операций на финансовых рынках за 9 месяцев 2019 года составил 389 млн рублей (по сравнению с доходом в 2.1 млрд рублей за 9 месяцев 2018 года). Выручка составила 21.8 млрд рублей, уменьшившись на 3.4% по сравнению с 9 месяцами 2018 года.

Операционные расходы за 9 месяцев 2019 года составили 10.2 млрд рублей (+1.9% по сравнению с 9 месяцами 2018 года).

Чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года составила 3.6 млрд рублей, увеличившись на 14.4% по сравнению с 9 месяцами 2018 года.

Активы. По итогам 9 месяцев 2019 года активы банка составили 650.9 млрд рублей (-0.1% по сравнению с 1 января 2019 года, -0.2% по сравнению с 1 июля 2019 года).

Обязательства. На 1 октября 2019 года объём привлеченных средств клиентов с учётом выпущенных долговых бумаг составил 415.0 млрд рублей (+0.5% по сравнению с 1 января 2019 года, +4.1% по сравнению с 1 июля 2019 года); средства юридических лиц – 175.6 млрд рублей (+5.3% по сравнению с 1 января 2019 года, +15.0% по сравнению с 1 июля 2019 года); средства физических лиц – 239.4 млрд рублей (-2.8% по сравнению с 1 января 2019 года, -2.6% по сравнению с 1 июля 2019 года).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 октября 2019 года составил 79.2 млрд рублей (+5.9% по сравнению с 1 января 2019 года, +3.0% по сравнению с 1 июля 2019 года). В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 октября 2019 года составил 10.0% (при нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 14.6% (при нормативном значении 8.0%).

Кредитный портфель. На 1 октября 2019 года кредитный портфель составил 385.3 млрд рублей (+4.5% по сравнению с 1 января 2019 года, +5.6% по сравнению с 1 июля 2019 года). Кредиты корпоративным клиентам составили 290.7 млрд рублей (+0.8% по сравнению с 1 января 2019 года, +8.9% по сравнению с 1 июля 2019 года). Кредиты физическим лицам составили 94.7 млрд рублей (+17.8% по сравнению с 1 января 2019 года, +4.2% по сравнению с 1 июля 2019 года). По состоянию на 1 октября 2019 года уровень просроченной задолженности составил 4.8%.

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