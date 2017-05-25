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Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за первый квартал выросла на 26,3%

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© Фото: Е. Егоров / Ведомости

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Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую квартальную прибыль за последние шесть лет.

Банк «Санкт-Петербург» в первом квартале 2017 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

Чистая прибыль составила 1,5 млрд рублей, что является лучшим показателем с первого квартала 2011 года. Рентабельность капитала достигла 9,7%, наивысшего уровня за последние три года. Стоимость риска снизилась до 307 базисных пунктов, наименьшего уровня за последние два года.

«Банк показал лучший квартальный результат по чистой прибыли за последние шесть лет. Наши усилия по снижению профиля риска в корпоративном кредитовании начинают давать свои плоды. Мы считаем, что у нас есть неплохой потенциал к дальнейшему снижению стоимости риска и восстановлению рентабельности капитала», - прокомментировал показатели председатель правления банка Александр Савельев.

На 1 апреля 2017 года, согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает 18 место по объему активов и 18 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в банке обслуживается 1 млн 800 тыс. физических лиц и 52 тыс. компаний. По состоянию на 1 апреля 2017 года количество банковских карт, эмитированных банком, превысило 1 млн 57 тыс.; количество банкоматов составило 787. Количество пользователей интернет-банка превысило 809 тыс. человек.

На минувшей неделе, 18 мая, общее собрание акционеров приняло решение о направлении на выплату дивидендов 464 млн рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли банка по РСБУ за 2016 год. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2017 года.

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