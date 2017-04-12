Банк «Санкт-Петербург» и ЕБРР заключили новое соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Европейский банк реконструкции и развития заключили новое соглашение об общих условиях предоставления гарантий в пользу банка «Санкт-Петербург» по программе содействия развитию торговли (TFP) ЕБРР.

Новое соглашение позволит банку «Санкт-Петербург» минимизировать политические и коммерческие платежные риски при осуществлении операций по подтверждению и исполнению аккредитивов, выпущенных иностранными банками в пользу клиентов-экспортеров.

Целью программы содействия развитию торговли является стимулирование внешнеэкономической деятельности в странах операций ЕБРР, включая Россию, и торговых сделок между ними. В рамках программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимающим политические и коммерческие платежные риски в международных торговых операциях, проводимых банками в странах операций ЕБРР.

ЕБРР – многосторонний банк, способствующий развитию стран с рыночной экономикой и реализации личных и предпринимательских инициатив в более чем 30 странах. Собственниками ЕБРР выступают 64 страны, Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк. В 2011 году ЕБРР стал акционером банка «Санкт-Петербург».