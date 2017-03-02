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Банк «Санкт-Петербург» инвестировал 200 млн рублей в детский интернет-магазин Babadu

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© Фото: babadu.ru

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Средства пойдут на расширение ассортимента товаров, маркетинг и развитие технологичной платформы.

Банк «Санкт-Петербург» вложит 200 млн рублей в интернет-магазин детских товаров Babadu.

Банк выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в детский онлайн-гипермаркет. В рамках прошлого раунда в интернет-магазин уже поступил венчурный капитал от Фонда развития интернет-инициатив. А первым инвестором компании выступил международный фонд Target Global, который вложил в сервис несколько млн долларов в 2013 году.

«Эта сделка является дебютной для нас в рамках реализации утвержденной банком «Санкт-Петербург» программы прямых и венчурных инвестиций, общим объемом 150 млн долларов США, рассчитанной на семь лет. Решение о вхождении в капитал «Babadu» было продиктовано ощутимым ежегодным ростом данного сегмента бизнеса в России и в мире в целом, а также профессионализмом команды и уникальностью бизнес-модели компании, лежащей в основе ее успешного развития», - заместитель председателя правления банка Владимир Реутов.

Интернет-магазин Babadu.ru, созданный в 2011 году, сегодня является одним из наиболее динамично-развивающихся онлайн-ресурсов по торговле детскими товарами в России. Помимо непосредственно онлайн-торговли он активно развивает и поддерживает информационный проект «Академия Babadu», посвященный разностороннему развитию ребенка, программу подарков для новорожденных «Маме и мне», а также офлайновые мероприятия, такие как ежемесячные встречи будущих мам «2 в одном» в Москве и Петербурге и тест-драйвы-выставки колясок. В компании отмечают, что полученные инвестиции пойдут на дальнейшее развитие технологичной платформы и операционных процессов, расширение ассортимента товаров и маркетинг.

«Наша уникальная бизнес-модель, которая требует в четыре раза меньше оборотного капитала нежели традиционный e-commerce, привлекает многих инвесторов, и мы внимательно подходим к выбору наших партнеров для дальнейшей работы. Поэтому мы рады началу сотрудничества с банком «Санкт-Петербург» - профессиональной командой, которая полностью разделяет наше видение дальнейшего развития сервиса. Уверена, что новый раунд инвестиций позволит нам значительного укрепить свои лидирующие позиции в сегменте онлайн-продаж детских товаров», отметила Наталья Шкиртиль, основатель и генеральный директор Babadu.ru.

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