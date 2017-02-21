Банк «Санкт-Петербург» внедрил сервис «Запрос перевода» в интернет-банке

В интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» реализован новый сервис «Запрос перевода», позволяющий клиенту банка быстро сформировать счет и отправить запрос на перевод в свой адрес клиенту любого банка через sms или социальные сети без знания реквизитов. При пользовании сервиса не будет взиматься комиссия ни с плательщика, ни с получателя.

С помощью нового продукта клиент банка «Санкт-Петербург» сможет сгенерировать уникальную ссылку в интернет-банке или мобильном приложении и отправить ее клиенту другого банка через любой электронный канал коммуникации - sms, e-mail, социальные сети. Пройдя по ссылке, получатель сможет перевести деньги с карты своего банка без комиссии и без ручного ввода реквизитов получателя в специальной предзаполненной форме. Другими словами, клиент выставляет электронный счет своему другу на пополнение своего счета в банке «Санкт-Петербург».

Чтобы воспользоваться опцией, необходимо в интернет-банке в меню «Переводы» выбрать «Запросить перевод», а в мобильном приложении нажать на плюсик в правой нижней части экрана или значок меню в левом верхнем углу и выбрать «Запросить перевод».

Опция хороша при делении счета в ресторане, при возврате небольших долгов, а также в случае оказания срочной финансовой помощи. Среди преимуществ сервиса – удобство, так как нет необходимости вводить вручную реквизиты получателя, никаких наличных при расчетах, а также безопасность – это такой же безопасный вид перевода, как перевод через интернет-банк.

«При развитии digital-банкинга мы ориентируемся на реальные потребности в живом клиентском опыте. Сервис «Запрос перевода» как раз опирается на очень распространенный жизненный кейс, когда необходимо деликатно напомнить о возврате средств, например, скинуться за счет за пятничный ужин в ресторане с друзьями. И вернуть свои деньги хочется, конечно, удобным образом, без комиссии, быстро и дистанционно, - комментирует Владимир Китляр, директор по развитию digital-продуктов Банка «Санкт-Петербург». - Благодаря новому сервису клиент может направить предзаполненный запрос на перевод в свой адрес клиенту любого российского банка по удобному клиенту каналу - через смс, мессенджеры или соцсети. При пользовании сервиса не взимается комиссия ни с плательщика, ни с получателя. Сервис поддерживается в приложениях трех мобильных систем, а также в десктопной версии интернет-банка».