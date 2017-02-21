  • 21 Февраль 2017
USD 22.02.2017 57.8590 -0.2377
USD ММВБ 16:17 57.64000  
EUR 22.02.2017 61.2090 -0.4897
EUR ММВБ 16:17 60.7660  
Нефть($) 21.02.2017 57.01 +1.50
Нефть(p) 21.02.2017 3298.54 +73.59

Банк «Санкт-Петербург» внедрил сервис «Запрос перевода» в интернет-банке

Автор:


© Фото: Feib.ru

Темы дня

Сервис стал одним из первых подобных решений для межбанковских переводов среди российских банков.

В интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» реализован новый сервис «Запрос перевода», позволяющий клиенту банка быстро сформировать счет и отправить запрос на перевод в свой адрес клиенту любого банка через sms или социальные сети без знания реквизитов. При пользовании сервиса не будет взиматься комиссия ни с плательщика, ни с получателя.

С помощью нового продукта клиент банка «Санкт-Петербург» сможет сгенерировать уникальную ссылку в интернет-банке или мобильном приложении и отправить ее клиенту другого банка через любой электронный канал коммуникации - sms, e-mail, социальные сети. Пройдя по ссылке, получатель сможет перевести деньги с карты своего банка без комиссии и без ручного ввода реквизитов получателя в специальной предзаполненной форме. Другими словами, клиент выставляет электронный счет своему другу на пополнение своего счета в банке «Санкт-Петербург».

Чтобы воспользоваться опцией, необходимо в интернет-банке в меню «Переводы» выбрать «Запросить перевод», а в мобильном приложении нажать на плюсик в правой нижней части экрана или значок меню в левом верхнем углу и выбрать «Запросить перевод».

Опция хороша при делении счета в ресторане, при возврате небольших долгов, а также в случае оказания срочной финансовой помощи. Среди преимуществ сервиса – удобство, так как нет необходимости вводить вручную реквизиты получателя, никаких наличных при расчетах, а также безопасность – это такой же безопасный вид перевода, как перевод через интернет-банк.

«При развитии digital-банкинга мы ориентируемся на реальные потребности в живом клиентском опыте. Сервис «Запрос перевода» как раз опирается на очень распространенный жизненный кейс, когда необходимо деликатно напомнить о возврате средств, например, скинуться за счет за пятничный ужин в ресторане с друзьями. И вернуть свои деньги хочется, конечно, удобным образом, без комиссии, быстро и дистанционно, - комментирует Владимир Китляр, директор по развитию digital-продуктов Банка «Санкт-Петербург».  -  Благодаря новому сервису клиент может направить предзаполненный запрос на перевод в свой адрес клиенту любого российского банка по удобному клиенту каналу - через смс, мессенджеры или соцсети. При пользовании сервиса не взимается комиссия ни с плательщика, ни с получателя. Сервис поддерживается в приложениях трех мобильных систем, а также в десктопной версии интернет-банка».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

    Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки
    20.02.17
    WestComp поможет выбрать отличное оборудование и существенно сэкономить
    20.02.17
    Рассрочка от застройщика: преимущества и подводные камни
    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm