В Петербурге на 9% увеличился экспорт товаров

В Санкт-Петербурге в прошлом году, несмотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию в городе, экспорт товаров увеличился почти на 9%.

В Смольном сообщили, что Северная столица занимается второе место в России по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Также сообщается, что темп роста этой же продукции в городе превышает средний по стране на 6%.

К 2030 году власти города на Неве собираются увеличить экспорт фармацевтической продукции, автозапчастей и специализированных судов на 70%.

Евгений Елин, вице-губернатор Петербурга, заявил, что необходимо развивать экспорт, привлекая к этому трейдеров и компании-производители.