«Россети» может выкупить долю в «Ленэнерго»

Андрей Рюмин, который исполнял обязанности главы «Ленэнерго», перешел в головную компанию «Россети». В связи с переходом он поднял вопрос о слиянии двух крупнейших компании в России в электросетевой отрасли.

С 15 января исполняющим обязанности петербургской компанией стал Игорь Кузьмин.

После серии перестановок в энергетических компаниях инвесторы и эксперты начали говорить о консолидации в «Россетях». Генеральным директором компании был Павел Ливинский, которого с недавнего времени сместил Рюмин.

«Андрей Рюмин хорошо знаком с Павлом Ливинским, ранее они работали вместе. Вероятно, он продолжит выполнять стратегические задачи в «Россетях», — заявил политтехнолог Марат Баширов.