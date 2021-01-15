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Сотовая связь вырастет в цене на 15%

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© Фото: pixabay.com

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Операторы будут вынуждены компенсировать расходы на обеспечение новы регуляторных норм.

Агентство Content-Review прогнозирует ценовой рост на сотовую связь.
Руководитель Content-Review Сергей Половников поделился, что по его мнению, изменение ценовой политики затронет тарифы от 500 до 900 рублей месячной оплаты. "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб", - высказывается Сергей Половников. Более того в Content-Review поделились,что дополнительные услуги операторов так же вырастут в цене.

Сотовые компании, по мнению экспертов, обладают широким арсеналом для изменения ценовой политики. Сергей Потресов, аналитик Mobile Research Group, сообщает, что прошлогодние цены выросли на 10%. "Например, в пакеты услуг могут добавить минуты, гигабайты, sms. Еще один действенный метод – увеличение стоимости или введение тарификации дополнительных услуг", сообщает специалист. 

Платной услугой неожиданно может стать sms-информирование о пропущенных звонках, стоимость международных и междугородных звонков за минуту может возрасти, рассказывает Потресов: "Впрочем, резервы для осторожного, скрытого повышения уже выбраны и в этом году цены будут поднимать напрямую".

 

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