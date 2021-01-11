В России могут взлететь цены на бензин

Оптовый ценовой диапазон на бензин имеет возможность резко повыситься после роста цен на нефть. АИ-92 и АИ-95 выросли в цене на 7,7 и 8,4 процентов до 49,1 и 47,6 тысячи рублей за одну тонну с начала декабря.

Специалисты говорят, что снижение предложений на внутреннем рынке повлияло на рост оптовой цены на бензин.

Также сообщается о том, что государство компенсирует через демпфер компаниям часть их потерь, однако в январе компании должны будут также выплатить по такому же механизму в бюджет.

Ранее сообщалось, что самая затратная часть для владельцев автомобилистов - это оплата бензина. Более того, ремонт и обслуживание в сервисе автомобилей тоже обходится автомобилистам недёшево.