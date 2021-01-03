Экономисты спрогнозировали дальнейшую судьбу российской валюты на 2021 год

Большинство экспертов из разных компаний и организаций сделали свои прогнозы по поводу курса рубля на предстоящий год, а также выявили два варианта сценария развития событий экономической ситуации в России — позитивный и негативный

Евгений Надошин, главный экономист «ПФ Капитал» предполагает, что в нынешнем году рост ВВП в России будет составлять от 2% до 2,5%. Однако при ухудшении ситуации со второй волной коронавирусной инфекции в стране, эти показатели сильно упадут. Такого же мнения придерживается и Самвел Лазарян, руководитель Центра макроэкономических исследований НИФИ Мининстерства финансов РФ. Также Лазарян отметил, что в 2021 год доллар будет держаться в пределах от 75 до 77 рублей.

Кроме того, Ярослав Кабаков, директор по стратегии группы компаний «Финам», считает, что рост ВВП в этом году будет составлять 2,8-3% и доллар упадет ниже 80 рублей.