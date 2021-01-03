Аналитики сообщили о росте цен в 2021 году

Согласно обсуждениям и прогнозам аналитиков, темп роста цен в России в 2021 году составит 3,6%.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции экономическая ситуация в стране заметно ухудшилась. В связи с этим, после снятия ограничений летом инфляция в стране подскочила до 3,4%. Таковы данные Росстата. Однако в ноябре рост цен достиг отметки в 4,4%. В основном на такое быстрое увеличение инфляции стали влиять цены на продукты. В итоге правительство вынуждено было вмешаться и им удалось стабилизировать ситуацию с маслом и сахаром.

По данным Центробанка России, по итогам 2020 года инфляция в стране ожидается в пределах от 4,6% до 4,9%. В то время как в конце 2021 года — 3,5-4%.