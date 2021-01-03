Смольный разрешил чиновникам не сообщать о сбережениях в криптовалюте

Сегодня, в воскресенье, 3 янврая, стало известно, что накануне Нового года петербургские чиновники получили информационное письмо от комитета по государственной службе и кадрам о том, что сообщать о сделках по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, совершенных в 2020 году, не требуется. Пока что это правило будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Письмо было разослано в контексте нового указа, утвержденного 1 января президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Документ касается обязательной декларации федеральными государственными служащими криптовалют и других цифровых финансовых инструментов, которыми они владеют. Однако, данная норма указа затрагивает только федеральных государственных служащих, которыми не являются чиновники правительства Санкт-Петербурга.