Минцифры продлевает ограничения вещания до конца 2021 года

В марте 2020 Минцифры России выпустило приказ № 281 «О временном сокращении перечней лицензионных требований и условий в сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания». Ограничительные меры позволили вещателям теле- и радиоканалов, а также операторам связи, оказывающим им услуги по трансляции, сократить вещание в ночные часы, уменьшить мощность передатчика, перейти со стереорежима вещания на менее энергозатратный монорежим и даже приостановить вещание.



Сегодня, 2 января, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что эта мера, принятая в рамках пакета мер антикризисной поддержки медиаотрасли, позволила сохранить вещание теле- и радиоканалов в регионах, дав общую экономию около 500 миллионов рублей. В пресс-службе уточнили, что пока Минцифры не планирует отказываться от ограничений и новый приказ будет подписан после принятия соответствующего постановления Правительства Российской Федерации, которое в рамках особых полномочий может устанавливать особенности лицензирования и государственного контроля в целях оперативной поддержки субъектов экономической деятельности.