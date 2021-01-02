С 1 января в России вступает в силу закон о налогообложении по вкладам от 1 млн рублей

В России с 1 января 2021 года вступит силу закон о налогообложении с доходов на вклады, которые будут превышать один миллион рублей.

Россияне обязаны будут платить налог в том случае, если за весь год вкладчик получит проценты от вклада на общую сумму, которая превысит 42,5 тысячи рублей.

Также с 1 января повысилась ставка НДФЛ. Те, кто получает в год свыше 5 миллионов рублей, обязаны будут заплатить налог не 13%, а 15%. Оплата налогов не распространяется на продажу личного имущества и не выплаты по договорам страхования, а также пенсионного обеспечения.