Эксперты Сбербанка спрогнозировали курс доллара на 2021 год

Российские и зарубежные банки спрогнозировали отношение курса рубля к доллару и евро на 2021 год.

Эксперты Сбербанка России считают, что в течение всего этого года курс европейской валюты будет постепенно снижаться и достигнет отметки в 70 рублей. Специалисты «Ренессанс Капитала» заявили, что в первом квартале 2021 года российская валюта будет стоить 76 рублей за доллар.

В Министерстве экономического развития России спрогнозировали, что курс доллара будет равняться 72,4 рубля. Однако эксперты отделения мирового финансового агетнства Bloomberg считают, что за зиму доллар будет равняться 70 рублей.