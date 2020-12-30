Honda перестанет поставлять автомобили на российский авторынок в 2022 году

«Хонда Мотор РУС», являющаяся дочерней организацией Honda Motor Co, покинет российский авторынок в течение 2022 года.

Причиной данного решения, принятого японской корпорацией, стала новая стратегия работы, избранная в связи с изменениями в автомобильной промышленности. При этом Honda не полностью покинет российский рынок.

В РФ продолжится поставка мотоциклов и соловой техники, кроме того, будет по-прежнему осуществляться обслуживание автомобилей Honda на территории России. Напомним, компания была основана в 1946 году. В 1960-х Honda выпускала исключительно мотоциклы.