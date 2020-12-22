В России с 1 января лекарственные препараты поднимутся в цене

С наступлением 2021 года с 1 января поднимутся цены на ряд товаров в России, в том числе и на лекарственные препараты.

Эксперты предполагают, что крупы и бобовые могут вырасти в цене в январе на целых 12%. Агентство «Спутник» сообщает, что также вместе с ростом цен на зерно подорожает и мясо птицы и яйца — на 8%. Также сообщается, что цена на хлеб тоже вырастет в новом году — 3-10%.

Кроме того, с 1 января подорожают лекарственные препараты на 2-15%. Стоит отметить, что повышение цен на импортные лекарства связано с падением курса рубля на рынке.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что Согласно прогнозам специалистов Всемирного банка, Россию ждет спад ВВП, что влечет за собой повышение уровня бедности в стране.