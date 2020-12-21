Петербуржцы начали получать «новогодние» выплаты на детей

Недавно прошла онлайн пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. На пресс-конференции он пообещал, что государство сделает небольшой, скромный подарок детям. Президент сказал, что каждая семья, в которой есть дети до семи лет включительно, получит выплату по пять тысяч рублей.

Сегодня утром, 21 декабря, в понедельник, семьи с детьми до семи лет включительно начали замечать, что семейный бюджет пополнился на пять тысяч рублей, что свидетельствует о том, что выплаты от государства уже начались.