Закрытые границы сэкономили россиянам 1,5 триллиона рублей

Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка, сообщила, что в этом году россиянам удалось сэкономить 1,5 триллиона рублей, так как границы закрыты. Поэтому у россиян остались деньги на руках, которые до пандемии россияне тратили во время зарубежного туризма.

Также председатель Центробанка рассказала, что российская экономика сумела дать динамичную реакцию на ослабление коронавирусных ограничительных мер, чтобы оказать поддержку населению России.

Эльвира Набиуллина ещё добавила, что ВВП предположительно снизится на четыре процента.