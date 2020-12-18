Специалисты предупреждают о резком повышении уровня бедности в России

Согласно прогнозам специалистов Всемирного банка, Россию ждет спад ВВП, что влечет за собой повышение уровня бедности в стране.

Рено Селигманн, директор представительства Всемирного банка в России, сообщил, что ВВП России в 2020 году снизится на 4%. Из-за этого за чертой бедности окажутся около 14,2% россиян. Однако благодаря принятым решениям правительства страны они обеспечили недопущения провала в экономике. В итоге показатели снизились до 11,6% по стране.

«Тот факт, что доля бедного населения, прогнозируемая на 2020 год, находится примерно на уровне или чуть ниже прогноза на этот год, сделанного до начала пандемии, свидетельствует, что меры достигли своей главной цели», — заявил директор банка.