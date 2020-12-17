Названы варианты экономического роста России

Всемирный банк назвал условия, при которых Россия может достичь экономического роста.

Экономисты сообщают, что для того, чтобы у России возник экономический рост, стране необходимо пересмотреть политику импортозамещения. Кроме того, в России нужно создать национальный институт по привлечению инвестиций, а также поддержать сектор услуг.

Также банк рекомендует снизить импортные пошлины, отказаться от старых правил технического регулирования, а также обратить внимание на защиту прав инвесторов.

Также отмечается, что если Россия сделает шаг навстречу интеграции в международную торговлю, а также сеть прямых иностранных инвестиций, то страна может достичь прекрасных результатов и увеличить свое ВВП.