Экономисты предупреждают об исчезновении сахара и подсолнечного масла с прилавков

В случае продления заморозки цен на продукты, некоторые из них могут исчезнуть с прилавков российских магазинов. Как заявляют экономисты, в первую очередь это касается подсолнечного масла и сахара.

Виталий Калугин, финансовый аналитик и экономист заявил, что товары, на которые заморозят цены, могут исчезнуть из продажи, если заморозку продлят более чем на три месяца.

В итоге, продление заморозки на цены может обернуться дефицитом на некоторые товары в магазинах. Также экономист добавил, что в связи с этой ситуацией на прилавках могут остаться продукты низкого качества.