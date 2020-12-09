На поддержку бизнеса из казны Петербурга выделят 8,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге 9 декабря на заседании Законодательного собрания рассматривался вопрос о поддержке бизнеса в период пандемии. В итоге заседания депутаты ЗакСа поддержали идею о поддержке предпринимателей.

Из казны Петербурга будет выделено 8,5 млрд рублей на поддержку бизнеса.

К тому же, до 2022 года будут сохранены льготы по налогу на имущество для организаций, которые занимаются социально-культурной сферой.

Кроме того, получит поддержку и туротрасль, которым продлят налог на недвижимость для отельеров до 2021 года.

Новым предпринимателям также выпишут льготы. Им продлят «налоговые каникулы» до 2023 года по патентной и упрощенной системе налогооблажения.