К 2021 году рубль может сильно обесцениться

Дмитрий Котов, финансист и бизнесмен, заявил, что с наступлением 2021 года, курс доллара может подняться до 90 рублей.

Также финансист отметил, что на данный момент, до конца года курс сильно меняться не будет. Такое статичное положение курса объясняется искусственным сдерживанием роста российскими властями. Но по мнению эксперта, такое положение доллара на рынке долго не будет оставаться.

«Это не выгодно, потому что мы продаем доллары из бюджета. Соответственно, потихонечку будет отпускать с начала года. До какого уровня? Это, опять же, зависит от решений правительства. Но курс вполне может дойти до 90 рублей за один доллар», — заявил Котов.