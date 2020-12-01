  • 1 Декабрь 2020
USD 02.12.2020 76.3203 +0.1204
USD ММВБ 18:30 75.6827  
EUR 02.12.2020 91.3096 +0.1059
EUR ММВБ 18:30 90.7833  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Аэрофлот выразил надежду на возобновление авиасообщения с апреля

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В ином случае компании придётся пересматривать план развития.

Михаил Полубриянов, который был назначен в ноябре новым гендиректором "Аэрофлота", сделал заявление, что в случае не восстановления авиасообщения компании придётся пересматривать свои планы по её развитию.

Михаил Полубриянов сообщил, что, если будет вторая волна весной, то компания начнёт путь "выживания" и сокращения сотрудников компании. Гендиректор рассказал о состоянии компании на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

Также Полубриянов сказал, что компания "Аэрофлот" на данный момент не намерена совершать пересмотр плана компании по развитию, несмотря на ситуацию пандемии коронавирусной ифекции.
Компания имеет установки до 2028 года и, если полёты восстановятся к апрелю, то их менять не придётся.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram