Аэрофлот выразил надежду на возобновление авиасообщения с апреля

Михаил Полубриянов, который был назначен в ноябре новым гендиректором "Аэрофлота", сделал заявление, что в случае не восстановления авиасообщения компании придётся пересматривать свои планы по её развитию.

Михаил Полубриянов сообщил, что, если будет вторая волна весной, то компания начнёт путь "выживания" и сокращения сотрудников компании. Гендиректор рассказал о состоянии компании на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

Также Полубриянов сказал, что компания "Аэрофлот" на данный момент не намерена совершать пересмотр плана компании по развитию, несмотря на ситуацию пандемии коронавирусной ифекции.

Компания имеет установки до 2028 года и, если полёты восстановятся к апрелю, то их менять не придётся.