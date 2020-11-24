Сегодня, 24 ноября, во вторник, в Санкт-Петербурге состоялось заседание городского правительства, на котором одним из первых рассматриваемых вопросов выступил проект закона в городе Санкт-Петербург «О региональных инвестиционных проектах, реализуемых на территории Санкт-Петербурга», а также «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах».
Валерий Москаленко, кто является председателем Комитета по экономической политике и стратегическому планированию по городу Петербург, упомянул, что в городе Санкт-Петербург уже введены налоговые льготы. А также добавил, что Петербург - один из самых привлекательных городов по инвестиционному климату в первой пятёрке рейтинга. Валерий Москаленко пояснил в каких отраслях город развивается инвестиционную структуру, это такие отрасли, как недвижимость (18%), промышленность (26%), транспорт (18%), и 7% - оптово-розничная торговля, а также оставшиеся 29 процентов заняли уже остальные сферы.
Северная столица оказалась в топ-5 по состоянию инвестиционного климата
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Санкт-Петербург оказался в рейтинге в первой пятёрке по привлекательности климата для инвестиций.
Сегодня, 24 ноября, во вторник, в Санкт-Петербурге состоялось заседание городского правительства, на котором одним из первых рассматриваемых вопросов выступил проект закона в городе Санкт-Петербург «О региональных инвестиционных проектах, реализуемых на территории Санкт-Петербурга», а также «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах».
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