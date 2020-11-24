На предстоящей неделе ожидается падение доллара ниже 76 рублей

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер», заявил, что на предстоящей неделе рубль может укрепиться, а курс доллара станет меньше 76 рублей. Аналитик прокомментировал это тем, что в ОПЕК+ сохраняют ограничения на нефтедобычу.

Также, многочисленные новости об эффективности вакцин от COVID-19 возвращают глобальную экономику в благоприятное состояние, а также интерес к рисковым активам.

Кроме того, Кочетков считает, что рубль попадет под влияние налогового периода, а также пакета стимулов экономики США. Аналитик предполагает, что на этой неделе цена за доллар будет составлять 76 рублей, а за евро — 90 рублей.