Сбербанк сделал заявление о возможном усилении рубля

Сберанк сообщает о том, что на фоне восстановления мировой экономике, рубль имеет возможность серьёзно укрепиться. Данное заявление сделал Ярослав Лисоволик, кто является главой SberCIB Investment Research.

Сбербанк говорит, что геополитические факторы повлияли на обесценивание рубля в промежутке во второй половине 2020 года. Также на усиление может повлиять, по словам главы berCIB Investment Research, такой возможный фактор, как ослабление доллара на мировом рынке валюты.

Напомним, что курс рубля начал снизился на 17,1% в январе-октябре. С 20 ноября курс евро составляет около 90 рублей,а доллар в свою очередь 76 - это установлено Центральным банком России.