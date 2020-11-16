В пандемию петербуржцы чаще ремонтируют автомобили и бытовую технику

Пандемия коронавируса и изменения, которые она привнесла в повседневную жизнь, стали стимулом для осознанного потребления – граждане Петербурга чаще тратят средства на ремонт бытовой техники, автомобилей и компьютеров.

Кроме того, ремонт техники становится крайне востребованной услугой и популярным способом заработка. Осенью 2020 года спрос на ремонт мелкой бытовой техники увеличился на 85% по сравнению с прошлым годом, спрос на ремонт крупной вырос на 54%.

Жители Петербурга теперь на 45% чаще чинят компьютеры, по стране спрос на ремонт компьютерной техники увеличился на 27%.

Данные изменения объясняются увеличением нагрузки на технику во время пандемии, кроме того, у граждан страны появилось больше свободного времени, что позволило им заняться починкой имущества.