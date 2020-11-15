Объем ипотечных кредитов в России может достигнуть рекорда до конца года

Объем ипотечных кредитов, выданных россиянам, к концу года может достигнуть рекордных показателей в размере 3,5 триллионов рублей. Об этом сообщает вице-премьер Росии Марат Хуснуллин.

Он отмечает, что на данный момент объем выданных кредитов превысил 3,1 триллиона рублей, что уже превышает сумму ипотечных кредитов, выданных в 2019 году.

По словам вице-премьера, рост объема ипотечных кредитов обусловлен программой льготной ипотеки под 6,5%, которой воспользовались не менее 300 тысяч семей по всей России. Всего в этом году ипотеку оформили 1,3 миллиона россиян.