Минимальный размер оплаты труда повысят

Минимальный размер оплаты труда в России в скором времени должен вырасти, поскольку будет рассчитываться по новой методике, которую одобрили в Государственной Думе в первом чтении.

Сейчас размер МРОТ определяется по стоимости потребительской корзины. По данным замглавы Министерства труда Андрея Пудова, сейчас прожиточный минимум занижен более чем в 60 регионах России. С 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут определяться по медианному доходу, а не по потребительской корзине, как это было ранее. Согласно прогнозам, к 2023 году минимальный размер оплаты труда в стране должен достигнуть 14 176 рублей.