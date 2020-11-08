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Петербург может остаться без подсветки

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© Фото: pixabay.com

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Ленсвет планирует отключение ночной подсветки в центре города.

8 ноября стало известно, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, подсветку на улицах Санкт-Петербурга могут отключить. Ранее это уже совершалось минувшей весной: с 1 мая по 1 июля.

В оперативном управлении СПб ГБУ Ленсвета на данный момент числится около 500 городских объектов. Это фасады зданий, мосты, памятники, для которых используется 91 700 светильников общей мощностью 4350,4 кВт. Отключение подсветки в этих точках позволило бы сэкономить миллионы рублей.

Изменения традиционно не коснутся только освещения мемориальных объектов.

Вопрос об отключении будет решатся в ближайшее время.

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