Петербург может остаться без подсветки

8 ноября стало известно, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, подсветку на улицах Санкт-Петербурга могут отключить. Ранее это уже совершалось минувшей весной: с 1 мая по 1 июля.

В оперативном управлении СПб ГБУ Ленсвета на данный момент числится около 500 городских объектов. Это фасады зданий, мосты, памятники, для которых используется 91 700 светильников общей мощностью 4350,4 кВт. Отключение подсветки в этих точках позволило бы сэкономить миллионы рублей.

Изменения традиционно не коснутся только освещения мемориальных объектов.

Вопрос об отключении будет решатся в ближайшее время.