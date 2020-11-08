Аналитик рассказал, что станет с рублем после победы Байдена

Марк Гойхман, финансовый аналитик, рассказал, как победа на президентских выборах США кандидата от демократов Джо Байдена появляется на курс российского рубля. По его словам, за последние сутки, когда победа Байдена становилась очевидной, рубль укрепился, поскольку за БАйдена "голосуют" финансовые рынки подорожанием рискованных активов.

Также на котировки влияет тот факт, что Байден собирается сгладить торговые войны с Китаем.

При этом эксперт подчеркнул, что укрепление носит ограниченный характер. Байден может снять нефтяное эмабрго с Ирана, что приведет к избытку сырья на рынке и колебаниям отечественной валюты.