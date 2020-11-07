Расходы бюджета Петербурга в 2021 году вырастут на 30 миллиардов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправку ко второму чтению проекта закона о городском бюджете на 2021-2023 годы в городской парламент. Об этом сообщает РБК Санкт-Петербург.

В 2021 году план по доходам бюджета увеличится на 28,2 миллиарда рублей. Расходная часть бюджета будет увеличена на 30,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета финансов.

Чиновники ожидают, что доходы бюджета увеличатся за счет налога на прибыль организаций (9,6 миллиарда рублей), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (8,5 млрд рублей), налога на доходы физических лиц (2,7 млрд рублей) и штрафов (1,1 млрд рублей). Также планируется, что поступления из федерального бюджета будут увеличены.

Дополнительные расходы пойдут на сферу здравоохранения (закупка медицинского оборудования - 604 миллиона, операции на сердце для детей - 149 миллионов, в фонд ОМС за неработающее население - 1,4 миллиарда). Также увеличат расходы на зарплату работников бюджетной сферы, культуру, социальные выплаты и городскую инфраструктуру.